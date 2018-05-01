Каратистка Анжелика Терлюга признана лучшей спортсменкой мая в Украине

Национальный олимпийский комитет Украины признал чемпионку Европы по каратэ Анжелику Терлюгу лучшей спортсменкой последнего весеннего месяца в Украине.

Ее личный наставник Денис Морозов назван лучшим тренером мая, сообщает официальный сайт НОК Украины.

Подводя итоги спортивного мая Экспертная комиссия НОК отметила замечательные выступления украинских спортсменов на международных соревнованиях по гимнастике, спортивной борьбе, каратэ, пулевой стрельбе, тхэквондо и фехтованию.

По рангу соревнований в олимпийских видах спорта самым высоким достижением украинских спортсменов стала блестящая победа представительницы каратэ Анжелики Терлюгы на чемпионате Европы в сербском городе Нови-Сад в весовой категории до 55 кг (кумитэ).

Напомним, что в 2016 году на 129-й сессии Международного Олимпийского Комитета каратэ был включен в программу Игр ХХХІІ Олимпиады 2020 году в Токио.

Отметим, что для Анжелики Терлюги это первое высокое признание Национального олимпийского комитета Украины.