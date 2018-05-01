15 июня состоятся общественные слушания о переименовании улицы Заславского в честь Бориса Литвака

Учитывая многочисленные обращения горожан, депутатов разного уровня и организаций города, на заседаниях историко-топонимической комиссии при исполнительном комитете Одесского горсовета в 2016 году несколько раз рассматривался вопрос о переименовании одной из улиц города в честь Героя Украины, Почётного гражданина Одессы Бориса Давидовича Литвака.

Историко-топонимической комиссией было принято рекомендательное решение – переименовать в честь Бориса Давидовича Литвака улицу Заславского. Это небольшая тихая улица в центральной части города, расположенная по соседству с ул. Базарной, на которой находится созданный Борисом Литваком Центр реабилитации детей-инвалидов, известный как Дом с ангелом. Кроме того, Борис Давидович родился недалеко от этого места - в доме по ул. Новосельского, 100.

15 мая 2018 года состоялась встреча Одесского городского головы Геннадия Труханова с родственниками и близкими друзьями Бориса Давидовича Литвака.

В ходе встречи обсуждался вопрос о переименовании улицы Заславского в улицу Бориса Литвака, было выслушано мнение семьи Бориса Давидовича. Внук Бориса Литвака и продолжатель его дела в должности заместителя председателя правления благотворительного фонда «Будущее» Алексей Литвак отметил, что семья поддерживает предложение историко-топонимической комиссии.

По итогам встречи Геннадий Труханов поручил провести в ближайшее время общественные слушания по переименованию улицы Заславского в улицу Бориса Литвака, а также предусмотреть разработку проекта благоустройства улицы с установкой соответствующего памятного знака.

Общественные слушания состоятся 15 июня 2018 года в помещении кинозала Одесского городского совета (г. Одесса, пл. Думская, 1).

Начало слушаний - в 16:00.

Начало регистрации – в 14:30.