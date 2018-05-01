Укрзализныця до начала лета 2019 года планирует реконструировать станцию Белгород-Днестровский

Об этом рассказал и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов в Одессе.

«Мы наблюдаем ежегодное увеличение пассажиропотока в летний период в направлении курортов Затоки. К сожалению, в настоящее время пропускная способность станции Белгород-Днестровский ограничена из-за устаревшей инфраструктуры. Поэтому было принято решение до начала следующего сезона летних перевозок её реконструировать», — сказал глава Укрзализныци Кравцов.

По его словам, работы будут проводиться поэтапно.

На первом этапе будет реконструирована «островная» платформа и связанная с ней инфраструктура, а именно водопровод, освещение, пути № 2 и № 3.

На втором этапе планируется реконструировать «береговую» платформу и связанную с ней инфраструктуру.

Затем будут проведены работы по устройству погрузочно-разгрузочной площадки вместо демонтированной при реконструкции «береговой» платформы.

На четвёртом этапе запланировано выполнить работы по реконструкции пути № 7 с его электрификацией и реконструкцией погрузочно-разгрузочных путей № 8, 9, 10 и стрелочных переводов, которые прилегают к этим путям.

На пятом этапе планируется выполнение работы по обустройству и электрификации путей для отстоя пассажирских поездов и электропоездов.

На шестом этапе будет выполняться капитальный ремонт инфраструктуры для увеличения перерабатывающей способности станции.

Сейчас в связи с ограничением путевого развития на станции Белгород-Днестровский возможно одновременное принятие только двух пассажирских поездов при условии отсутствия в указанный период поездов пригородного сообщения.

Кроме того, на станции Белгород-Днестровский есть только 2 пассажирские платформы: одна длиной 287 м (10 вагонов), вторая – 208 м (8 вагонов), что делает невозможным курсирование пассажирских поездов по схеме более 10 вагонов.