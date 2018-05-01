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  • Просмотров: 64
  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Для успешного развития портовой инфраструктуры необходимы серьезные и долговременные инвестиции

Категория: Новости


  Такое утверждение сделал в ходе выступления на открывшемся в Одессе международном транспортном форуме министр инфраструктуры Владимир Омелян. Для получения которых, по его убеждению, нужно развивать частно-государственное партнерство и  лучшим вариантом является концессия. Причем долгосрочная.

Как сообщил министр, такая концессия как минимум должна быть рассчитана на сорок девять лет, но в Европе есть примеры куда более долгосрочных договоров. Вплоть до …четырехсот лет!

Правда, на вопрос о том, в каком именно порту заключен столь долгосрочный договор, министр ответить не смог, сообщив лишь, что он находится «…где-то в Нидерландах!»



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