Для успешного развития портовой инфраструктуры необходимы серьезные и долговременные инвестиции

Такое утверждение сделал в ходе выступления на открывшемся в Одессе международном транспортном форуме министр инфраструктуры Владимир Омелян. Для получения которых, по его убеждению, нужно развивать частно-государственное партнерство и лучшим вариантом является концессия. Причем долгосрочная.

Как сообщил министр, такая концессия как минимум должна быть рассчитана на сорок девять лет, но в Европе есть примеры куда более долгосрочных договоров. Вплоть до …четырехсот лет!

Правда, на вопрос о том, в каком именно порту заключен столь долгосрочный договор, министр ответить не смог, сообщив лишь, что он находится «…где-то в Нидерландах!»