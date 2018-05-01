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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Комплекс ремонтных работ на улице Пребраженской между Софиевской и Соборной вышел на завершающую стадию

Категория: Новости


Комплекс ремонтных работ на улице Пребраженской между Софиевской и Соборной вышел на завершающую стадию

  Ремонтные работы будут завершены уже к июлю. Об этом сообщил в ходе общения с журналистами заместитель начальника городского управления дорожного хозяйства Андрей Сандул.

Однако при этом вопрос о создании выделенной линии для создаваемого скоростного трамвайного маршрута «Север-ЮГ», который должен напрямую соединить южную и северную оконечности города (Черноморку с поселком Котовского) на Преображенской так и остается нерешенным. По словам чиновника, «…этот вопрос все еще находится в стадии обсуждения!»

Отметим, что как уже неоднократно указывали транспортники, если по всей линии скоростного маршрута не будет создано выделенной линии для движения трамваев, то скоростным этот маршрут будет только числиться.



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