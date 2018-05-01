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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

С начала года в Одессе заменено уже сто лифтов, а еще двадцать капитально реконструированы

Категория: Новости


С начала года в Одессе заменено уже сто лифтов, а еще двадцать капитально реконструированы

  Об этом рассказал в ходе общения с журналистами начальник управления городского хозяйства Александр Козловский.

По его словам, «…коммунальщики надеются повторить достижения прошлого года, когда были заменены четыреста подъемников, а еще сто семьдесят капитально модернизированы».

Правда, чиновник сразу подчеркнул, что реализовать эти планы станет возможно только при условии стабильного и полноценного финансирования.

Напомним, что в домах будут устанавливаться новые современные лифты, которым не страшны перепады напряжения.



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