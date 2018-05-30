С завтрашнего дня домашние животные должны иметь паспорт

Уже с завтрашнего дня, 1 июня, все жители Украины, которые содержат домашних любимцев (кошек, собак и др.) обязаны начать процедуру оформления ветеринарно-санитарного паспорта.

Об этом свидетельствует новая реформа правительства Украины. Пока что это требование обязательно только тем гражданам, которые планируют заграничные командировки совместно со своими питомцами.

Но по мнению обозревателей, не исключено, что оно может распространиться и на обычных жителей городов и сел Украины.

Процедура оформления ветеринарного паспорта на домашнего питомца не бесплатное удовольствие. За бланк самого документа придется выложить из кошелька заботливому хозяину 51 грн 29 коп.

Выдачей новых паспортов для домашних животных будет заниматься Госветслужба в регионах. Все ранее выданные документы на животное являются не действительными с 1 июня.