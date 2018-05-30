 
Информация к новости
  • Просмотров: 283
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Отныне Малиновский район станет самым чистым в городе?

Категория: Новости


  Одесские коммунальщики приобрели сразу четыре новых универсальных мусоровоза.

Накануне новые «борцы с мусором « были презентованы на Думской площади. В их числе один мусоровоз с емкостью кузова 18,5 кубических метров, а три- с емкостью 22 кубических метра. Все они были закуплен на аукционе 14 мая.

Причем, как особо отметили в пресс-службе мэрии, уникальность данных машин в их многофункциональности.

Они рассчитаны не только на уборку и транспортировку бытового мусора, но способны убирать строительный мусор и даже снег!

Отметим, что по данным мэрии, новая техника будет работать в Малиновском районе.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 