Отныне Малиновский район станет самым чистым в городе?

Одесские коммунальщики приобрели сразу четыре новых универсальных мусоровоза.

Накануне новые «борцы с мусором « были презентованы на Думской площади. В их числе один мусоровоз с емкостью кузова 18,5 кубических метров, а три- с емкостью 22 кубических метра. Все они были закуплен на аукционе 14 мая.

Причем, как особо отметили в пресс-службе мэрии, уникальность данных машин в их многофункциональности.

Они рассчитаны не только на уборку и транспортировку бытового мусора, но способны убирать строительный мусор и даже снег!

Отметим, что по данным мэрии, новая техника будет работать в Малиновском районе.