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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Украинский железнодорожный транспорт находится в глубоком упадке

Категория: Новости


Украинский железнодорожный транспорт находится в глубоком упадке

  Такой вывод озвучил в ходе выступления на проходящем в Одессе международном транспортном форуме министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, «…локомотивный парк Украины устарел на девяносто процентов. А средний возраст вагонов составляет тридцать пять-сорок лет! При этом вагоны уже выработали, как минимум, восемьдесят процентов своего ресурса!»

Именно поэтому, по словам министра «…стоимость железнодорожной логистики у нас в полтора раза выше, чем даже в Центральной Европе, а средняя скорость состава не превышает восьмидесяти километров, что соответствует скоростным нормативам девятнадцатого века! Против, как минимум, ста пятидесяти километров в Центральной Европе!»

Поэтому, по убеждению министра, для наведения порядка в отрасли «…необходим технологический рывок!»



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