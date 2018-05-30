Украинский железнодорожный транспорт находится в глубоком упадке

Такой вывод озвучил в ходе выступления на проходящем в Одессе международном транспортном форуме министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, «…локомотивный парк Украины устарел на девяносто процентов. А средний возраст вагонов составляет тридцать пять-сорок лет! При этом вагоны уже выработали, как минимум, восемьдесят процентов своего ресурса!»

Именно поэтому, по словам министра «…стоимость железнодорожной логистики у нас в полтора раза выше, чем даже в Центральной Европе, а средняя скорость состава не превышает восьмидесяти километров, что соответствует скоростным нормативам девятнадцатого века! Против, как минимум, ста пятидесяти километров в Центральной Европе!»

Поэтому, по убеждению министра, для наведения порядка в отрасли «…необходим технологический рывок!»