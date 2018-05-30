Одесский губернатор готов перейти жить в …Кабмин

Для спасения Ренийского порта необходимо как можно скорее вернуть ему статус Свободной экономической зоны.

Об этом сообщил губернатор Максим Степанов в ходе международной транспортного форума.

По его словам, «…сегодня порт, который раньше перерабатывал до десяти миллионов тонн грузов, в 2017 году переработал максимум двести тысяч. А из девяноста четырех гектаров площади порта реально используются лишь двадцать четыре!»

Глава региона отметил, что его команда подготовила законопроект, согласно которому для инвесторов новой СЭЗ первые три года налог с доходов должен быть нулевым, следующие три года составлять 50% и только после шести лет работы должен взиматься полностью!»

При этом т.н. «порог входа» в СЭЗ будет поднят с двухсот до пятисот тысяч долларов.

Как особо отметил губернатор, для того, чтобы добиться утверждения этого плана Правительством он готов жить в Кабмине!