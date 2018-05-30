В одном из отделений одесской полиции открыли детскую комнату психологической разгрузки

«Комнату дружескую к ребенку» обустроили в Хмельницком отделении полиции города Одессы, где несовершеннолетние посетители смогут в непринужденной обстановке общаться с правоохранителями и получать необходимую помощь. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Комната оборудована комфортной мебелью, небольшой библиотекой с интересной для детей литературой, видеоматериалами и игрушками. Кроме того, сотрудники ювенальной превенции Хмельницкого отделения полиции в «комнате дружеской к ребенку» создали зеленый уголок с живыми цветами.

В данной комнате сотрудниками полиции будут проводиться профилактические мероприятия направленные на социально-психологическую реабилитацию детей. Каждый ребенок, который по тем или иным причинам попадет в отделение полиции сможет получить полезную консультацию, совет от сотрудника ювенальной превенции, ознакомиться с полезной литературой, посмотреть обучающие видеоролики, поиграть в игры и просто интересно провести время.

«Одним из самых эффективных методик работы с детьми, которые признаны в Европе и Украине является работа таких комнат психологической разгрузки. В этих комнатах создана обстановка таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя как дома. Обязательным условием является мягкая мебель, цветы, нежные тона краски стен, чтобы максимально расположить ребенка к истинной беседы », — отметил начальник отдела ювенальной превенции полиции Одесской Виталий Капуляк.