Полиция перекрыла улицу и ждёт президента в центре Одессы

Сотрудники патрульной полиции с самого утра ограничили движение у Оперного театра — по улице Ланжероновской от Пушкинской и до Екатерининской. Проезжую часть чистит специальная машина.

«Копы» говорят, меры связаны с приездом президента Украины. При этом приедет ли он сюда вообще и когда — не говорят. Согласно программе визита Порошенко, в Одессе он будет к вечеру — на открытии музыкального фестиваля «OdessaClassics» в 19:00.

По Пушкинской даже образовалась небольшая пробка от Дерибасовской, состоящая, в том числе, из свадебных кортежей. Некоторые из его участников расстроились столь несвоевременным для их жизненных обстоятельств перекрытием, но полицейские говорят, что им наоборот повезло. Пройти на два шага больше, зато все незапаркованное как обычно — что может быть лучше для фото на память?

Когда движение по Ланжероновской откроют сказать затрудняются. Говорят лишь, что завтра улица точно будет открыта.