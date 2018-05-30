На Дунае поймали браконьера с уловом сазана

За прошедшую неделю патрульные изъяли у нарушителей 309,5 кг рыбы и 143 запрещенных орудия лова. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составил 16,2 тыс. грн.

Так, 25 мая на р. Дунай, неподалеку с. Приморское, Одесский рыбоохранный патруль совместно с полицией и пограничниками задержали браконьера. Нарушитель моносетью незаконно выловил 27 кг сазана (15 экз.), причинив ущерб в размере 4,5 тыс. грн..

В отношении виновных лиц составлены административные протоколы по ч.4 ст.85 КУоАП. Незаконно добытые водные биоресурсы, орудия лова и лодка изъяты.

Также патрульными были осуществлены рейды по местам реализации водных биоресурсов. В результате проведенных мероприятий у граждан изъято 51,7 кг рыбы без соответствующих документов. Нарушения были зафиксированы на стихийных рынках г. Одесса, рынках г. Белгород-Днестровский, с. Маяки, г. Измаил. По данным фактам составлены административные протоколы по ч.1 ст.88 КУоАП.