У жителя Тарутинского района выявили оружие и боеприпасы

В ходе проведения санкционированного обыска в домовладении 54-летнего жителя с. Лесное было обнаружено и изъято около 400 патронов различного калибра, два ружья, порох, четыре охотничьих ножа, кастет и пистолет.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

По словам правонарушителя, изъятые оружие и боеприпасы принадлежали его покойному дедушке. Документов на оружие у мужчины не оказалось.

По данному факту возбуждено уголовное производство по частям 1, 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Изъятое направлено на экспертизу.