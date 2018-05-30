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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

У жителя Тарутинского района выявили оружие и боеприпасы

Категория: Новости

У жителя Тарутинского района выявили оружие и боеприпасы

  В ходе проведения санкционированного обыска в домовладении 54-летнего жителя с. Лесное было обнаружено и изъято около 400 патронов различного калибра, два ружья, порох, четыре охотничьих ножа, кастет и пистолет.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

По словам правонарушителя, изъятые оружие и боеприпасы принадлежали его покойному дедушке. Документов на оружие у мужчины не оказалось.

По данному факту возбуждено уголовное производство по частям 1, 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Изъятое направлено на экспертизу.

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У жителя Тарутинского района выявили оружие и боеприпасы
У жителя Тарутинского района выявили оружие и боеприпасы
У жителя Тарутинского района выявили оружие и боеприпасы
У жителя Тарутинского района выявили оружие и боеприпасы
У жителя Тарутинского района выявили оружие и боеприпасы
У жителя Тарутинского района выявили оружие и боеприпасы
У жителя Тарутинского района выявили оружие и боеприпасы
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