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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении женщины, подозреваемой в подкупе избирателей

Категория: Новости

  Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительное заключение в отношении женщины, которую подозревают в подкупе избирателей в Килии и селе Шевченково Килийского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ее будут судить по ч. 4 ст. 160 УК Украины. Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.

По данным прокуратуры, избирателей подкупали во время предвыборной кампании по избранию председателя и депутатского корпуса Килийской ОТГ.

Для подкупа подозреваемая специально подыскивала горожан, которые находятся в тяжелых материальных условиях. Один голос оценивала в 600 гривен.


Источник: OBLVESTI



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