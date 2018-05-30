Прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении женщины, подозреваемой в подкупе избирателей

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительное заключение в отношении женщины, которую подозревают в подкупе избирателей в Килии и селе Шевченково Килийского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ее будут судить по ч. 4 ст. 160 УК Украины. Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.

По данным прокуратуры, избирателей подкупали во время предвыборной кампании по избранию председателя и депутатского корпуса Килийской ОТГ.

Для подкупа подозреваемая специально подыскивала горожан, которые находятся в тяжелых материальных условиях. Один голос оценивала в 600 гривен.