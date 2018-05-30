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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Порошенко уволил главу Татарбунарской районной администрации

Категория: Новости

Порошенко уволил главу Татарбунарской районной администрации

  Об этом президент Украины заявил в ходе своего визита в Визирку, где принял участие в запустке первого пускового комплекса зернового терминала ООО «MV Cargo».

Как сообщил гарант, руководитель района блокировал привлечение иностранных инвестиций.

«Пусть это будет примером для всех, что Украина меняется», — заявил Пётр Порошенко.

Распоряжение о назначении главой Татарбунарской районной государственной администрации Александра Кривенко президент подписал 27 апреля 2017 года. Александ Кривенко — бывший заместитель председателя Березовской РГА.


Источник: OBLVESTI



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