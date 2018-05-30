«Мы мыслим стратегически, развиваемся стратегически и уверенно смотрим в будущее!»

Такое заявление сделал в ходе церемонии по запуску первого пускового комплекса зернового терминала «MV Cargo» в с Визирка Одесской области Президент Петр Порошенко.

По его словам, «…урожай в сорок-пятьдесят миллионов тонн зерновых- это обычный урожай Украины в год. При этом львиная доля этого урожая идет на экспорт, что обеспечивает валютный баланс и поддерживает уровень национальной валюты!»

Поэтому, по его словам, запуск новых современных зерновых терминалов имеет для экономики страны важнейшее значение. Особенно - в Одесской области, через порты которой и экспортируется большая часть украинского зерна!