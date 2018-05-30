В Одесской области обнаружили новый арсенал

На сей раз - в заброшенном доме в Беляевке.

По информации пресс-службы ГУНП, там были обнаружены несколько больших сумок, в которых оказались гранатомет, граната Ф-1, автомат Калашникова с запасными магазинами, более шестисот патронов разного калибра и штык-нож.

Начато уголовное производство по статье «незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Принимаются меры по выяснению предназначения этого арсенала.

Отметим, однако, что по имеющейся у нашего корреспондента информации найденная граната совершенно не подходит к обнаруженному там же гранатомету.