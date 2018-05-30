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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Одесской области обнаружили новый арсенал

Категория: Новости


В Одесской области обнаружили новый арсенал

  На сей раз - в заброшенном доме в Беляевке.

По информации пресс-службы ГУНП, там были обнаружены несколько больших сумок, в которых оказались гранатомет, граната Ф-1, автомат Калашникова с запасными магазинами, более шестисот патронов разного калибра и штык-нож. 

Начато уголовное производство по статье «незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Принимаются меры по выяснению предназначения этого арсенала.

Отметим, однако, что по имеющейся у нашего корреспондента информации найденная граната совершенно не подходит к обнаруженному там же гранатомету.



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