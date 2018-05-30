Нужна не «партия войны», а политическая воля «партии мира», чтобы привести Донбасс к миру и процветанию

Чтобы построить успешную страну, нужно остановить войну на Донбассе. А это можно сделать лишь «партия мира», поскольку находящая у власти «партия войны» в это совсем не заинтересована.

Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии «За життя» в эфире программы «Большой вечер» телеканала «NewsOne».

Вопрос мира — это ключевой вопрос для нашей страны, потому что без мира мы ничего не достигнем… Несмотря на то, что партия «За життя» сегодня практически не представлена в парламенте, я и мои коллеги делаем многое для установления мира на Донбассе, потому что, только остановив войну, мы сможем отстроить Украину, возродить ее экономику. Очевидно, что любой мир – это маленький компромисс. Поэтому уже сейчас, никого не унижая, понимая, что кровь лежит между событиями там, Донбассу нужно дать трехлетний переходный период, во время которого эти территории получат определённый статус в составе Украины, где главой будет назначен представитель Президента Украины, кандидатура которого будет согласована с местными жителями. И вопрос решен, открыт путь к миру и возрождению Донбасса в составе Украины, — убежден народный депутат.

По мнению парламентария, для того, чтобы прекратить конфликт на Донбассе нужны «сдержанность и разум, компромисс». Он также напомнил, что в свое время характеризовал как экономическое преступление блокаду Донбасса, в чем убедилось сейчас и руководство Украины.

Для того, чтобы остановить эту войну нам нужно только желание ее остановить! Войну не могут закончить те, кто ее развязал, и те, кто на ней наживается! Я всегда говорил, что нельзя голосовать за тех людей, которые уже были у власти, за тех, у кого нет сформулированной политической программы и за тех, у кого нет четкого ответа как остановить войну немедленно! Такие руководители нам не нужны!

— подчеркнул политик.

Народный депутат также высказал мнение, что после прекращения военных действий на Донбасс туда придут международные доноры и бизнес, которые помогут восстановить экономику региона.

Если договоримся, прекратим кровопролитие, европейцы выделят средства для восстановления этих территорий, а крупный бизнес, который придет туда, поможет установить там порядок, как никто другой! Рецепт для Донбасса прост: налаживаем контакты, устанавливаем мир, создаем свободную эконмическую зону, заводим туда доноров и бизнес, получаем процветающий регион! А главное — мир во всей Украине, которую срочно надо спасать экономически!

— резюмировал Вадим Рабинович.