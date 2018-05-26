"Стерненко цинично и с особой жестокостью убил человека"- адвокат семьи убитого

Рубен Степанян, адвокат семьи убитого и раненого в поножовщине на Фонтане с участием Стерненко дал интервью одному из одесских телеканалов, в котором озвучил позицию защиты по данному делу.

«Мы наблюдали в прямом эфире трансляцию, которую вел Сергей Стерненко с места совершения преступления. Мы сделали построчный протокол этого видео, для себя его расписали и все в прямом эфире наблюдали не просто убийство, по мнению защиты, а и впервые - агонию умирающего. То есть, по моему мнению, это убийство с особым цинизмом, особой жестокостью. Мне многие звонят и спрашивают: «А мог ли Стерненко достать нож?» - Нет, не мог, так как, чтобы подготовиться к обороне необходимо увидеть реальную угрозу нападавших. В чем она должна быть выражена? – в том, что нападавшие подняли палку, приготовились к нападению имея в руках оружие, пистолет, они угрожали жизни и здоровью словесно. А получается парадоксальная ситуация, мы видели из комментария самого Стерненко к стриму, что надвигались две тени, он достали нож и нанес удары ребятам. Кстати, хочу сказать, что выживший парень – это достаточно серьезный, хороший боксер, занимался спортом, сам преподавал бокс, поэтому если бы он планировал нападение, никто бы не успел достать оружие для его предотвращения»

То есть потерпевший утверждает, что они не собирались нападать на Стерненко и встреча была случайностью?

«Это не была встреча, они шли друг другу навстречу, это стечение обстоятельств. По какой-то причине Сергей Стерненко воспринял это как угрозу, и мы слышали, достал холодное оружие, опережая события, достал из своей сумки нож и нанес упреждающий, по его мнению, удар. То есть налицо умышленное убийство, кроме того, мы знаем, что ударов было нанесено 4 или 5, я не могу об этом пока досконально сказать, потому что я не видел результаты экспертизы. А вы знаете, что для пресечения нападения достаточно было нанести какой-то один удар, в случае если бы оно происходило, то есть реальная атака на человека. И тогда, когда вы нанесли повреждение человеку, на этом необходимо остановиться. То есть пресечь нападение, которое угрожает жизни и здоровью. А дальше атаковать и убивать человека – это умышленное убийство. Защита находится на такой позиции.

Рубен Степанян рассказал о том, что состояние здоровья его подзащитного Александра Исайкула с каждым днем ухудшается.

«Он делает периодические вызовы врачей скорой помощи и отказывается от госпитализации. Но если будет динамика такая негативная расти, его придется госпитализировать, потому что у него достаточно серьезное ранение области живота, происходит осложнение».

Напомним, 25 мая на Фонтанской дороге произошел конфликт между местным активистом Сергеем Стерненко и двумя жителями Черноморска (Ильичевск) и Черноморского (Чабанка) – Иваном Кузнецовым и Александром Исайкулом. В ходе конфликта активист применил нож, которым ранил Александра Исайкула и убил Ивана Кузнецова. После случившегося Стерненко стал снимать видео происходящего. На видео Стерненко заявил, что применил свой нож, но уже в больнице он отказался от своих слов.

30 мая в Черноморске состоялось прощание с Иваном Кузнецовым. Сам Стерненко сейчас пребывает на стационарном лечении в Киеве. По данному делу пока никому не вручили подозрений.