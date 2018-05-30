В Затоке грабители обворовали домик и ранили ножом спасателя

В Затоке двое мужчин залезли в домик спасателя на пляже и украли телевизор, а также сумку с 4,5 тыс. гривен и документами. Спасатель пытался отбить имущество, но грабители пырнули его ножом.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.
Пострадавший мужчина был доставлен в больницу.
Нападавшими оказались двое работников базы отдыха, которая находится рядом со спасательной станцией.
Одного из них полиция задержала в Затоке, а второго — на автостанции в Белгороде-Днестровском.
Украденные вещи полиция нашла в домике, где проживали воры, и вернули пострадавшему.
Начато уголовное дело по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины.