В Затоке грабители обворовали домик и ранили ножом спасателя

В Затоке двое мужчин залезли в домик спасателя на пляже и украли телевизор, а также сумку с 4,5 тыс. гривен и документами. Спасатель пытался отбить имущество, но грабители пырнули его ножом.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу.

Нападавшими оказались двое работников базы отдыха, которая находится рядом со спасательной станцией.

Одного из них полиция задержала в Затоке, а второго — на автостанции в Белгороде-Днестровском.

Украденные вещи полиция нашла в домике, где проживали воры, и вернули пострадавшему.

Начато уголовное дело по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины.