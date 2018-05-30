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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Одесская область в списке лидеров по тратам на ремонт дорог

Категория: Новости

Одесская область в списке лидеров по тратам на ремонт дорог

  Одесская область оказалась лидером по использованию денег Государственного дорожного фонда.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Деньги из фонда идут на финансирование дорожных работ. Он был создан в январе этого года, и за это время было потрачено 3,9 млрд грн из 11,5.

Лидерами в использовании денег фонда стали Запорожская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Кировоградская, Днепропетровская и Одесская области.

Напомним, что на прошлой сессии облсовета на ремонт дорог было выделено 22 млн грн.


Источник: УСИ Одесса



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