 
Информация к новости
  • Просмотров: 111
  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Президент открыл движение по многострадальному мосту возле Паланки

Категория: Новости


  Глава государства не только перерезал торжественную ленточку на церемонии открытия, но и прогулялся по мосту.

При этом он выразил надежду, что новый мост простоит не около полувека, как его предшественник, а будет стоять сотни лет «…Нужно понимать, что это мост не просто является составной частью трассы «Одесса-Рени», но важнейшей составляющей главной транспортной артерии всего юга Украины!»- отметил Петр Порошенко.

Отметим, что мост строился почти полтора года и обошелся в 112 миллионов гривен. За время строительства из-за изменений в проекте стоимость строительства возросла почти на треть. А сроки сдачи объекта в эксплуатацию переносились, по меньшей мере, трижды.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 