Президент открыл движение по многострадальному мосту возле Паланки

Глава государства не только перерезал торжественную ленточку на церемонии открытия, но и прогулялся по мосту.

При этом он выразил надежду, что новый мост простоит не около полувека, как его предшественник, а будет стоять сотни лет «…Нужно понимать, что это мост не просто является составной частью трассы «Одесса-Рени», но важнейшей составляющей главной транспортной артерии всего юга Украины!»- отметил Петр Порошенко.

Отметим, что мост строился почти полтора года и обошелся в 112 миллионов гривен. За время строительства из-за изменений в проекте стоимость строительства возросла почти на треть. А сроки сдачи объекта в эксплуатацию переносились, по меньшей мере, трижды.