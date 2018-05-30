Последовала реакция на вопиющий случай антисемитизма со стороны консула Украины в Гамбурге

Консул Генерального консульства Украины в Гамбурге (Германия) Василий Марущинец уволен с должности приказом от 30 мая сего года, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

«Приказ об увольнении В. Марущинца с должности и дипломатической службы выдан 30.05.2018 года. Копия дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, резонансные действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной вражды), будет передана для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Напомним, на странице в Фейсбук Марущинца, которая была доступна лишь для друзей, опубликованы статьи антисемитского характера, а также оставлены записи в поддержку фашистской Германии.

На информацию об этом 14 мая отреагировал министр иностранных дел Павел Климкин, заявивший, что антисемитизму нет и не будет места в МИД, и вообще в цивилизованном обществе. А госсекретарь министерства начинает дисциплинарное производство. Климкин пообещал основательно во всем разобраться.

Изначально предполагались три возможных объяснения ситуации. Первое — страницу Марущинца взломали и разместили скандальный контент, чтобы бросить тень на МИД и Украину в целом. Второе — консул реально антисемит, причем с отсутствием элементарного инстинкта самосохранения (ведь работа неплохая, а вероятность того, что твои записи рано или поздно обнаружат, достаточно высока). И третье — его попросту купили (например, Россия) с целью опорочить Украину.

Первым об этом случае рассказал опальный в Украине блогер Анатолий Шарий. Как он попал на недоступную страницу консула, Анатолий, к сожалению, не сообщает. Понятно, что по наводке. Вот только чьей. Но и это сути не меняет. Если то, что написано в Фейсбук принадлежит авторству консула, то его попросту должны судить.