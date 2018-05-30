Одессу посетители Еврооптимисты в рамках всеукраинского тура

Национальный университет «Одесская юридическая академия» посетили представители МФО «Еврооптимисты». Сергей Лещенко (член Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции), Мустафа Найем (член Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции) и Алексей Мушак (члены Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений) встретились и пообщались со студентами университета.
«Еврооптимисты» - межфракционное депутатское объединение, созданное 3 февраля 2015 года с целью координации парламентской работы для осуществления европейских реформ. Главные цели объединения состоят в следующем:
- повысить уровень политической заинтересованности граждан Украины;
- вносить положительные изменения в законодательство;
- показывать политику с другой стороны – без предвзятости, двойных стандартов для политической элиты и простого населения страны.
- бороться с коррупцией.
Суть «Тура Оптимизма» заключается в том, чтобы посетить все города Украины, проводя региональные встречи депутатов и граждан и общественным сектором с целью определения проблемных вопросов на местах, приобщение разных частей населения к активным обсуждениям возможных необходимых изменений в стране.
Во время встречи студенты активно задавали вопросы. Чаще всего звучали вопросы, касающиеся образования. Депутаты, в свою очередь, отметили развитое критическое мышление молодежи.
Это не первый визит в Одесскую Юракадемию представителей законодательной власти. Парламентарии из разных стран мира с удовольствием посещают центр юридического образования Украины, встречаются с молодежью, обмениваются опытом, проводят рабочие встречи, мастер-классы и читают лекции.