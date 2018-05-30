Одессу посетители Еврооптимисты в рамках всеукраинского тура

Национальный университет «Одесская юридическая академия» посетили представители МФО «Еврооптимисты». Сергей Лещенко (член Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции), Мустафа Найем (член Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции) и Алексей Мушак (члены Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений) встретились и пообщались со студентами университета.

«Еврооптимисты» - межфракционное депутатское объединение, созданное 3 февраля 2015 года с целью координации парламентской работы для осуществления европейских реформ. Главные цели объединения состоят в следующем:

- повысить уровень политической заинтересованности граждан Украины;

- вносить положительные изменения в законодательство;

- показывать политику с другой стороны – без предвзятости, двойных стандартов для политической элиты и простого населения страны.

- бороться с коррупцией.

Суть «Тура Оптимизма» заключается в том, чтобы посетить все города Украины, проводя региональные встречи депутатов и граждан и общественным сектором с целью определения проблемных вопросов на местах, приобщение разных частей населения к активным обсуждениям возможных необходимых изменений в стране.

Во время встречи студенты активно задавали вопросы. Чаще всего звучали вопросы, касающиеся образования. Депутаты, в свою очередь, отметили развитое критическое мышление молодежи.

Сегодня говорили о будущем страны, обсуждали много разных вопросов. Как многих молодых людей в стране, нас волнует молодежные органы самоуправления и почему отсутствует молодежная политика? Каким образом попасть в политику или местные советы, или даже в Верховную раду. И второй момент — это вопросы безопасности и войны, которые волнуют всех граждан. Я на самом деле был удивлён уровнем вопросов, которые задавались студентами, они были достаточно трезвыми и зрелыми для такого юного возраста, не все взрослые люди более старших поколений интересуются, а тем более разбираются в них,

- отметил Мустафа Найем.

Вопросы касались приоритетов нашей деятельности, задавалось много специальных вопросов, не общих, а с глубоким пониманием, это говорит, что люди отслеживают эти темы и разбираются в них. Мы обсудили закон о выборах в том числе. Главным достоянием НУ «ОЮА» являются образованные и умные студенты. В зале было много вопросов, связанных с проблемами коррупции, а также прозвучали разные мнения об Антикоррупционном суде,

- рассказал Сергей Лещенко.

За полтора часа нашего общения было задано множество разнообразных вопросов и хочется отметить, что именно в Одессе вопросы поражали своей глубиной, это говорит о том, что студенты очень образованные. Мне удалось побывать в нескольких корпусах академии и мне понравилась обстановка и та особая атмосфера, в которой учиться студенты,

- отметил Алексей Мушак.

Это не первый визит в Одесскую Юракадемию представителей законодательной власти. Парламентарии из разных стран мира с удовольствием посещают центр юридического образования Украины, встречаются с молодежью, обмениваются опытом, проводят рабочие встречи, мастер-классы и читают лекции.