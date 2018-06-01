Трассу «Одесса-Рени» перекрыли из-за проблем… другой дороги

По информации ИА «Бессарабия-информ», таким способом решили обратить на себя внимание владельцы баз отдыха, расположенных в поселках Рассейка и Катранка Татарбунарского района.

По словам участников акции, на такой шаг их подвигло ужасное состояние дороги, ведущей в их населенные пункты от трассы. И состояние это столь плачевно, что, по их словам, перевозчики уже отменили рейсы из Одессы и Измаила.

В результате в нынешнем сезоне расположенные там базы отдыха рискуют остаться вовсе без отдыхающих. Которые, «не желая глотать пыль на проселочных дорогах переберутся в соседний Килийский район, где дорожная сеть недавно была существенно улучшена.

Поэтому местные «акулы туризма» требуют незамедлительно отремонтировать тридцати пяти километровый участок дороги, который, по их словам, не знал ремонта более четверти века.