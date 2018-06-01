Трассу «Одесса-Рени» продлят до Варны… или до Салоник?

Трасса «Одесса-Рени» является важнейшей транспортной артерией не только украинского Придунавья, но и всего юга Украины. Так охарактеризовал значение этой многострадальной дороги во время пребывания в Одесской области Президент Петр Порошенко.

Причем, по его словам, в ближайшее время эта дорога превратится в по-настоящему международный проект. Он рассказал, что в ходе переговоров с болгарским руководством удалось договориться о продлении этой дороги в Болгарию.

Правда, как на это смотрят румыны, через всю территорию которой в этом случае должна пройти данная трасса, пока непонятно.

Впрочем, всего двумя днями ранее министр транспорта Владимир Омелян заявил о еще более грандиозном будущем нынешней трассы М-15 «Одесса-Рени».

По его заявлению, она будет продолжена до Греции. Вот только с какой целью это намерены делать он не сообщил. Как, собственно, и то, в «какую копеечку» эта затея выльется. Ведь, как известно, основные сухопутные транспортные потоки пролегают через территорию Одесской области или с запада на восток, или от портов — на север и северо-восток.

В южном же направлении основной грузопоток обеспечивается морским транспортом.