Получите ли вы качественную медицинскую помощь, если вы - женщина?

Многие болезни у женщин диагностируют позже, чем у мужчин, и они чаще слышат, что проблема на самом деле "только у них в голове". В одних Соединенных Штатах врачебные ошибки забирают от 40 до 80 тысяч жизней ежегодно.

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Мы продолжаем публиковать статьи из серии The Health Gap ("Гендерное неравенство в медицине»), выходящие на сайте BBC Future и посвященные неравенству женщин и мужчин в вопросах здоровья и медицины.

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По сравнению со многими другими болезнями диагностировать опухоль головного мозга - довольно просто. Достаточно обратить внимание на ранние симптомы (усталость, судороги, изменения в характере человека), сделать МРТ мозга, и результат будет точным: опухоль или есть, или ее нет.

Впрочем, в реальности все намного сложнее. В 2016 году благотворительная организация по исследованиям опухолей головного мозга опубликовала отчет о лечении болезни в Великобритании.

Оказалось, что почти каждый третий пациент посетил врача более пяти раз, прежде чем получил правильный диагноз. У четверти пациентов опухоль диагностировали лишь через год.

Промедления с постановкой диагноза чаще встречаются у пациентов с низкими доходами и... у женщин.

По статистке, у женщин чаще, чем у мужчин, между первым посещением врача и точным диагнозом проходит 10 или более месяцев - примерно более пяти визитов в больницу.

Одна из пациенток, о которой говорится в докладе, 39-летняя женщина, вспоминает слова врача: "Вы думаете, что ваши головные боли из-за опухоли мозга?"

"Мне пришлось выпрашивать направление к неврологу. Я неоднократно возвращалась к врачу и получала антидепрессанты, обезболивающие и советы по нужному количеству сна. Никто не воспринимал мои жалобы серьезно".

Исследователи все чаще обращают внимание на то, как бессознательные предубеждения вызывают неравенство в получении медицинской помощи.

"Мы думаем, что врачи видят в нас только пациентов и относятся ко всем одинаково, но это не так", - говорит Линда Блаунт, председатель организации Black Women's Health Imperative.

"Врачи, как и все мы, не застрахованы от предубеждений", - добавляет она.

Самые распространенные предубеждения в медицинской системе касаются гендера.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Чтобы диагностировать опухоль головного мозга, врач должен просто обратить внимание на ранние симптомы болезни и отправить пациента на МРТ. Но мужчины обычно получают направления быстрее, чем женщины

Опухоли головного мозга - только один пример.

Исследование 2015 года показало, что при диагностировании шести из одиннадцати видов рака женщины получают диагноз с большим опозданием, чем мужчины. И проблема не в том, что женщины не обращаются к врачу вовремя, - сами медицинские специалисты не спешат с надлежащей диагностикой.

Следствием врачебной халатности становится не только возмущение пациентов, но и смертельные случаи, которых можно было бы избежать.

Ежегодно только в США от ошибок врачей умирает около 40-80 тысяч человек.

Работая над своей книгой Doing Harm ( "Нанести вред"), я услышала много историй женщин, которые, обратившись к врачу, получали ответ, что их симптомы вызваны тревогой, депрессией или стрессом (диагноз, который объясняет буквально все болезни).

История Джеки - довольно типична. Впервые она заболела в 16 лет, в течение многих лет страдала от хронических проблемам с почками, лихорадки, усталости, сильных периодических болей и болей в суставах.

Она посещала врачей первичной медицинской помощи, уролога и пульмонолога. "Все говорили мне, что у меня нет проблем со здоровьем", - рассказывает девушка.

Идея, что наше подсознание может влиять на физические симптомы и до сих пор царит в медицине

Врач первичной помощи назначил Джеки антидепрессанты. Они не помогали, но девушка верила врачам.

Тенденция считать жалобы женщин на боль следствием психических расстройств берет начало со времен таинственной болезни под названием "истерия".

Эту мифическую женскую болезнь объясняли сначала "блуждающей маткой" и чувствительными нервами, а затем, по мотивам Фрейда, психологическими расстройствами.

Терминология в течение последнего столетия изменилась. Но идея, будто наше подсознание может влиять на физические симптомы, до сих пор царит в медицине.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption По данным исследований, при обнаружении шести из 11 видов рака женщины получают диагноз с опозданием

Теории об истерии, психосоматике и "непонятных симптомах", вызванные стрессом, несут большой риск в деле постановки ошибочного диагноза.

Еще в 1965 году британский психиатр Элиот Слейтер предупреждал, что диагноз "истерия" позволил врачам поверить, что они разгадали тайну, когда на самом деле они банально ошибались.

Слейтер проследил дальнейшую судьбу 85 пациентов, у которых была диагностирована "истерию" в Национальной больнице Лондона в 1950-х годах, в частности, и у него самого.

Девять лет спустя почти у двух третей из них обнаружили неврологические заболевания, в частности, опухоли головного мозга и эпилепсию. Десять пациентов умерли.

Одной из причин ошибок в диагнозе являются частые перепады настроения у женщин. К примеру, в США женщины примерно вдвое чаще мужчин получают диагноз "депрессия" или "тревожное расстройство".

Впрочем, хотя у женщин действительно более высокий риск психических расстройств, такая количественная разница объясняется, по крайней мере отчасти, тем, что женщинам диагноз "депрессия" ошибочно ставят чаще, чем мужчинам.

А у мужчин, наоборот, даже при наличии депрессии ее часто не диагностируют.

Исследования, проведенные в 1990-х годах, показали, что 30-50% пациенткам с депрессией диагноз поставили неправильно.

Кроме того, депрессия и тревога сами по себе часто - симптомы других заболеваний, характерных для женщин.

И, конечно, страдания от болезни, которую у вас не обнаружили, а следовательно - не лечат, могут также стать причиной психических расстройств.

Как отмечается в одной статье, "по иронии судьбы, ложное диагностирование физических патологий может на самом деле привести к депрессивным расстройствам у женщин".

К тому же, диагностированное хотя бы раз психологическое расстройство повышает риск того, что любые другие физические симптомы у пациентки врач автоматически будет считать психогенными.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Врачи часто считают симптомы, на которые жалуются женщины, надуманными

Я знаю историю одной женщины среднего возраста, итальянской иммигрантки в США, у которой когда-то диагностировали депрессию. В течение трех лет она жаловалась на боль в животе, которая усиливалась, однако врач говорил, что это - менструальные боли.

Он не воспринял ее жалоб серьезно, даже когда она отметила, что в ее семье были больные раком толстой кишки, а также тогда, когда у нее начались ректальные кровотечения.

Когда же она наконец добилась направления на колоноскопию, у нее обнаружили рак толстой кишки третьей стадии.

Еще несколько месяцев - и была бы четвертая, неизлечимая стадия.

Через несколько лет Джеки наконец получила правильный диагноз. Ее подруга, богатая белая женщина, предложила Джеки посетить своего врача в клинике в богатом пригороде.

У девушки быстро диагностировали эндометриоз, и после операции ее состояние значительно улучшилось.

Но другие проблемы со здоровьем остались. После поступления в аспирантуру и переезда в другой город ей пришлось несколько лет искать врача, который бы отнесся к ее жалобам серьезно.

Обычно Джеки слышала "Это истерия" или, как правило, в отделениях скорой помощи - "Ты просто требуешь обезболивающего".

Поскольку у Джеки темный цвет кожи, она столкнулась не только с гендерными предубеждениями.

На качество медицинской помощи влияют скрытые предупреждения, связанные с расой, социальным классом, весом, сексуальной ориентацией и транссексуальностью.

Огромное количество данных свидетельствует о том, что американцы с темным цветом кожи не получают достаточно лекарств от боли.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Согласно одному исследованию, некоторые врачи считают, что люди с темным цветом кожи не чувствуют боль так остро, как белые

Как отмечают эксперты, среди медиков очень распространен стереотип (причем, вполне ошибочный), что чернокожие пациенты чаще обманывают врачей, чтобы получить сильные анаболики, которые продают только по рецепту.

По факту, именно белые американцы чаще всего злоупотребляют доверием врача в этом вопросе. Но предубеждение распространяется и на детей.

Исследование 2015 года показало, что белым детям с диагнозом аппендицит почти в три раза чаще, чем черным, дают опиоидные (более эффективные) обезболивающие средства в отделениях скорой помощи.

В 2016 году исследователи также выяснили, что некоторые медицинские работники считают, что пациенты с темным цветом кожи не чувствуют боль так остро, как белые.

200 студентам-медикам предложили определить правильность утверждений о расовых различиях, например, что "у черных кожа толще, чем у белых". Более половины будущих врачей назвали одно или несколько ложных утверждений правильными.

Когда они позже изучали истории болезни пациентов, жалующихся на боль, те, кто назвал правильными большее число ложных утверждений, были уверены, что чернокожие пациенты испытывают боль меньше, и лечили их соответственно.

Риск получать ошибочный диагноз в течение долгого времени повышается для редких заболеваний.

Согласно опросу 12 000 пациентов, проведенному Eurordis, у мужчин болезнь Крона (аутоиммунное заболевание желудочно-кишечного тракта) диагностировали в среднем в течение 12 месяцев, а у женщин - в течение более чем полутора лет.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption У мужчин болезнь Крона (аутоиммунное заболевание желудочно-кишечного тракта) диагностировали в среднем в течение 12 месяцев, а у женщин - в течение 20

Джеки наконец тоже получила правильный диагноз. Во время учебы в аспирантуре у нее несколько месяцев держалась высокая температура, и хотя ей прописывали антибиотики, температура не падала.

"Один врач первичной помощи - также чернокожая - все же поверила мне. Она собрала все мои результаты обследований, взяла их домой и попыталась решить эту головоломку".

Она заподозрила, что у Джеки может быть системная красная волчанка. Анализы подтвердили диагноз.Теперь Джеки могла бы с облегчением думать, что ее многолетняя битва за то, чтобы ее жалобы восприняли серьезно, наконец закончилась.

Впрочем, на самом деле, чернокожая женщина с редкой хронической болезнью, которой придется часто попадать в скорую помощь с невыносимыми болями, еще не раз столкнется с недоверчивым отношением медиков.

Но, по крайней мере, через 10 лет поисков она, наконец, получила диагноз. И вместе с ним - уверенность, что все это никогда не было "только в ее голове".

У нее действительно была медицинская проблема. И теперь ее состояние обязательно улучшится.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.