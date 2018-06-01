Предвыборный скандал в Цебриково

Сегодня более 10 полицейских пострадали во время инцидента на избирательном участке в Цебриково.

По закону именно сегодня Территориальная избирательная комиссия, должна была передать бюллетени и протоколы членам участковых избирательных комиссий. В связи с тем, что на завтра назначены выборы. Члены участковых комиссий на место прибыли, но войти в помещение так и не смогли .

Избирательную комиссию заблокировали представители политической партии «Батькивщина». При поддержке неизвестных спортивного телосложения было заблокировано помещение, в результате члены избирательной комиссии не смогли выполнять свои обязанности. «Батькивщина» аргументировала свои действия судебным решением за февраль 2017 года, которое не имеет никакого отношения к выборному процессу.

Документы, решения суда первой инстанции, аппеляционного суда о том, что выборы законные и должны состоятся 3 июня, не имели никакой реакции. В ответ начался скандал, крики.

Более того, на место прибыла полиция, потому что поступил звонок о заминировании. Представители «Батькивщины» и неизвестные спортивного телосложения препятствовали и действиям полиции, не пускали сотрудников кинологической службы проверить помещение на предмет наличия взрывоопасных предметов. В связи с этим, несколько человек было задержано. Имел место и случай распыления слезоточивого газа, от которого пострадало более 10 сотрудников полиции.

В результате инцидента представители избирательной комиссии с 10 часов утра не могут начать работу, выполнять свои обязанности. По факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов начато уголовное производство. Но также следует напомнить, что препятствование избирательному процессу уголовно наказуемо. Напомним, что 3 июня в Цебриково должны состоятся выборы в Цебриковскую ОТГ.