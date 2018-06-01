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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Одесские правозащитники потребовали от правоохранителей усилить борьбу против насилия над животными

Категория: Новости


Одесские правозащитники потребовали от правоохранителей усилить борьбу против насилия над животными

По информации ГУНП, зоозащитники смогли встретиться и пообщаться с представителями полиции и прокуратуры. Встреча произошла в Киевском отделении полиции. В ней приняли участие советник начальника ГУНП Руслан Форостяк, начальник Киевского отдела полиции Александр Лазар, представители профильных управлений полиции.

Место встречи объяснялось тем, что именно в Киевском районе проживает человек, которого зоозащитники в первую очередь обвиняют в насилии над животными. Они высказали сомнения в эффективности проводимого полицией расследования. В свою очередь, начальник отдела Александр Лазар доложил, что расследование случаев насилия над животными, о которых сообщалось в поданных заявлениях, проводится активно и в рамках части 1 статьи 299 УК Украины (жестокое обращение с животными) создана оперативно-следственная группа. А ее действия контролируется следствием и прокуратурой.

Отметим, что по словам самих зоозащитников, в жестоком обращении с животными они обвиняют, в первую очередь, Максима Литвина, который, по их словам, регулярно брал в приюте собак и кошек, которых потом истязал.



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