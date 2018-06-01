Одесские «активисты» потребовали освободить арестованного в России Олега Сенцова

Причем прямо под стенами российского Генконсульства на Гагаринском плато. Около двух десятков «общественников» скандировали «Артист – не террорист!», «Свободу Сенцову!»

Как объяснили участники акции, аналогичные мероприятия сегодня во многих странах мира. К тому же через три дня в Канаде начинается саммит «Большой семерки» и «…мы хотим, чтобы лидеры крупнейших стран мира обратили внимание на данную проблему и воздействовали на Россию с целью освобождения политзаключенных».

Отметим, что тот факт, что на самом деле Олег Сенцов – не артист, а режиссер, собравшихся под российским диппредставительством не волновало. Как, собственно, и то, что после того, как РФ после событий 2014 года исключили из «большой восьмерки» (в следствие чего, она, собственно, и превратилась в «семерку»), рычаги ее влияния на российское руководство, мягко говоря, существенно ослабли.