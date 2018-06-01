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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Пожар со смертельным исходом произошел сегодня в Одессе

Категория: Новости


По информации ГУНП, в восемь часов двенадцать минут поступил сигнал о возгорании в доме на улице Манежной. Когда на место прибыли пожарные, выяснилось, что пожар возник в квартире на первом этаже двухэтажного дома.

Площадь возгорания составила пятнадцать квадратных метров. Пожар был ликвидирован в течение десяти минут.

На месте возгорания было найдено тело шестидесятилетней хозяйки квартиры без признаков жизни.

Что стало причиной возгорания и гибели человека, устанавливается.

В борьбе с огнем было задействовано три единицы техники и одиннадцать человек личного состава.



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