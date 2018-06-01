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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

ДТП с пострадавшим произошло в Киевском районе Одессы

Категория: Новости / Происшествия


ДТП с пострадавшим произошло в Киевском районе Одессы

На проспекте Маршала Жукова автомобиль «Lexus» столкнулся с мопедом. В результате водитель мопеда пострадал и был госпитализирован.

Кто был виновником происшествия, пока не сообщается. Проводится расследование.

Отметим, что, как неоднократно предупреждало руководство Патрульной полиции, именно водители двухколесных транспортных средств являются наименее защищенными участниками дорожного движения, поскольку из защитной амуниции у них нет ничего, кроме шлема.

Поэтому в ДТП именно они чаще всего оказываются пострадавшими.



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