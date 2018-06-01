Что укротит эпидемию страха? ВИДЕО

Корреспондент немецкого издания Frankfurter Rundschau Франциска Шуберт побеседовала с Хартмутом Роза, профессором социологии и исследователем времени Йенского университета имени Фридриха Шиллера, о логике повышения эффективности, демократии и растущей разобщенности современного общества.

Мы ускоряемся, нам удается удачно экономить ресурсы времени – и, тем не менее, мы не получаем больше свободного времени. Списки наших дел заполняются быстрее, чем время, которое мы сэкономили,

– в этом хронолог видит парадокс современности.

Главная проблема заключается не в пустой трате времени, а в логике повышения эффективности современного мира. Без роста не может существовать наша экономика и социальное государство. Каждый человек каждый год должен бежать немного быстрее, чтобы обеспечить себе место в обществе. Кроме того, нас отвлекает постоянная «бомбардировка» информацией и коммуникацией, – считает эксперт.

Что нас ждет в будущем, если мы и дальше будем следовать логике повышения эффективности?» Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: наше движение в направлении кризиса происходит во всех сферах нашей жизни, и вызван он тем, что наш потенциал роста ограничен. Нас ограничивают материальные ресурсы, экология и возможности мозга.

Страх не только вызван внешним запугиванием через каналы СМИ, он генерируется ежеминутно из-за боязни оказаться выкинутым на обочину жизни, как не выдержавших конкурентную борьбу. Отсюда мир становится все более безрадостным, так как он поражен коллективной эпидемией страха. В ускорении общественной жизни можно увидеть угрозу демократии: не только потому, что политики «разучились» слушать, а потому, что во всемирном экономическом соревновании они также вынуждены действовать быстрее, и они на виду социальных сетей. Исчезла сакрализация власти, вызванная «блаженным неведением» масс, не знакомых ранее с политической кухней.

Одной из главных проблем любой элиты является коллективная безответственность. Чем выше власть, тем больше уровень безнаказанности, безнаказанность порождает специфическое поведение, знание о котором и становится время от времени всенародным достоянием. У простых людей складывается устойчивое впечатление, что власть сошла с ума и не соответствует общепринятому эталону. Причина такого явления кроется в двух вещах: узкой кастовости любой власти – они общаются, женятся только на себе подобных, «узок их круг, страшно далеки они от народа», как сказал классик, и с другой стороны – новой прозрачности, созданной интернетом, «дурость их всем видна». Кризис современности в социальной сфере проявляется именно в этом разрыве уровня ответственности простого человека и безответственности элиты, который стал всем заметен. Это, кстати, дает новый шанс демократии, так как порождает конкуренцию внутри элит, в последнее время использующих демократические институты лишь для легитимации своего господского статуса.

«Экологический кризис – это тоже кризис ускорения». Природа не может достаточно быстро поставлять нам сырье и справляться с загрязнением. Здесь напрашивается метафора, что даже девять беременных женщин не смогут родить ребенка за месяц.

Современный мир глобализируется с помощью смартфонов и денег, они же являются глобальными ускорителями, всасывающими весь остальной традиционный мир в наш ускоряющийся.

Скорее всего, на глобальном уровне будет все-таки принято решение о введении безусловного базового дохода или защите коллективного отдыха. Ну а снижение требований в образовательной сфере, безусловно, затормозит научно-технический прогресс, что однозначно повлияет на усиление стрессоустойчивости общества.