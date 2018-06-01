Стены Одесского художественного музея размалевали граффити. Ройтбурд утверждает, что это не вандализм, а выставка

Сам проект носит название Terrible Kissers, а его организаторы позиционируют себя в качестве носителей «альтернативного взгляда», абстрагируясь от «зоны комфорта» и показывая окружающую действительность.

Для меня этот эксперимент был очень интересным, — заявил директор худмузея Александр Ройтбурд. — То, что в городских условиях выглядит как вандализм, в стенах музея выглядит как галерейное, музейное искусство. Любую из этих работ сейчас можно смело вырезать из стены и внести в экспозицию любого музея современного искусства. Это очень живые работы.

Добавим, что при подготовке проекта эскизы не создавались вообще, а художникам предоставили, по словам музйщиков, «полную свободу». Руководство учреждения обещает, однако, что после окончания работы выставки настенные работы будут уничтожены. В проекте приняли участие авторы APL315 (Одесса), Eugor (Одесса), Storaz (Киев), Dmytro Mykytenko (Луцк), Void (Львов) и Stachu Szumski (Варшава).