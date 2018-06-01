Замминистра здравоохранения Линчевский считает, что тратить деньги на онкобольных не эффективно – они всё равно умирают

Заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский во время выступления в Счетной палате Украины заявил, что практика выделения денег на лечение онкобольных за рубежом неэффективна.

25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвёртый лечится за рубежом неэффективно, — заявил Линчевский. — Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов.

То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продолжает жизнь неопределённо долго, — подчеркнул замминистра.

Нардеп Ольга Богомолец опубликовала официальную стенограмму выступления министра, содержащую эти слова.

Необходимо отметить, что народный депутат Украины Сергей Кивалов - один из тех, кто выступал с критикой медицинской реформы в процессе ее обсуждения и голосовал против ее принятия в окончательном чтении. Сегодня к парламентарию во время его депутатских приемов все чаще стали обращаться одесситы с заявлениями о помощи на проведение дорогостоящего лечения химиотерапевтическими препаратами. Это неудивительно, ведь все финансовое бремя ложится на семью больного, но, как правило, необходимых сумм собрать невозможно, потому что речь идет о десятках и сотнях тысяч гривен. В большинстве семей трудное финансовое положение, что не позволяет провести курс лечения за свой счет.

В феврале парламентарий направил очередной депутатский запрос на имя премьер-министра Украины, на сей раз касающийся разработки и утверждения Государственной целевой программы борьбы с онкологическими заболеваниями.

В запросе, в частности, говорится:

В нынешних условиях отсутствия целевой государственной программы по лечению онкологических заболеваний все вопросы лечения и обеспечения, в том числе и химиотерапией, почти полностью «лежат на плечах» местных бюджетов, которые не могут в полной мере обеспечить финансирование всех случаев онкологических заболеваний. Такая ситуация недопустима, поэтому необходимо максимальное внимание государства именно к этой категории больных. Учитывая актуальность данного вопроса, прошу Вас, уважаемый Владимир Борисович, принять меры по надлежащей реализации государственной политики в сфере предотвращения и борьбы с онкологическими заболеваниями. С целью обеспечения равного доступа онкологически больных пациентов к дорогостоящему лечению (высокотехничному оборудованию, дорогостоящей терапии и высококвалифицированным специалистам) представляется необходимым:

- разработать и утвердить государственную целевую программу борьбы с онкологическими заболеваниями на 2018-2028 гг.;

- предусмотреть необходимое финансирование из Госбюджета на 2018 год для обеспечения реализации вышеупомянутой государственной целевой программы.

По результатам рассмотрения депутатского запроса прошу принять меры.