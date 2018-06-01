Поражение в Roland Garros может стоить Элине Свитолиной нескольких позиций в рейтинге WTA

На данный момент одесситка удерживает 4-ю строчку, однако по итогам чемпионата Франции её соперницы в лице Каролины Гарсия (Франция) и Каролины Плишковой (Чехия) имеют все шансы потеснить украинку в табеле о рангах.

Напомним, четвёртая ракетка мира, одесская теннисистка Элина Свитолина по праву считалась одной из фавориток турнира Большого шлема, но проиграла в третьем раунде румынке Михаэле Бузарнеску.

Для 23-летней украинки путь на чемпионате Франции начался с победы над занимающей 69-ю позицию в рейтинге WTA Айлы Томлянович из Австралии. Полтора часа потребовалось Свитолиной чтобы одолеть соперницу — 7:5, 6:3. Это принесло одесситке путёвку во второй круг престижных соревнований.

В матче 1/32 финала Свитолина также без особых проблем справилась со словачкой Викторией Кузьмовой — 6:3, 6:4. Победа эта, впрочем, стала для самой титулованной украинской теннисистки последней: уже в следующем раунде она потерпела поражение от румынки, занимающей 33-ю строчку мирового рейтинга. Отметим, что 30-летняя Бузарнеску очень уверенно начала матч и практически не позволяла сопернице зацепиться за подачу. Кроме того, румынская теннисистка неожиданно легко переигрывала одесситку в затяжных розыгрышах, которые являются одним из «козырей» Свитолиной. В первой партии Бузарнеску дважды выиграла подачу и вполне заслуженно победила со счётом 6:3.

На старте второго сета одесской спортсменке сразу же удалось совершить «брейк» и выйти вперёд, но лидерство её оказалось недолгим. Так, уже в следующем гейме румынка вернула себе проигранную подачу, сравняв счёт. Напряжённая борьба на парижском корте длилась весь второй сет, а судьбу встречи решила более уверенная игра Бузарнеску в концовке: в решающий момент матча она смогла выиграть три гейма подряд, что принесло ей общую победу.