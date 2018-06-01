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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

На сегодняшний день в Одессе уже обозначено девятнадцать участков, где могут быть размещены вместительные подземные паркинги

Категория: Новости


Об этом сообщил на совещании в мэрии представитель управления строительства и архитектуры Марат Касимов. По его словам, проектная документация в настоящее время проходит необходимые согласования.

Впрочем, по мнению руководителя департамента транспорта Александра Илько, строительство таких паркингов само по себе не решит проблемы парковки. «Ведь их услуги являются платными, а бросать машины у обочины можно бесплатно».

Поэтому, по его убеждению, для того, чтобы водители парковали своих «стальных коней» в строго в отведенных для этого местах, необходимо ужесточение наказания за неправильную парковку.

К сожалению, решение этого вопроса выходит за рамки органов местного самоуправления.



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