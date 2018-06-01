Одесские троллейбусы из Белоруссии оснащены розетками для подзарядки мобильных телефонов

В троллейбусах БКМ-321, которые поставляются в Одессу из Беларуси, функционируют розетки для подзарядки пассажирами мобильных телефонов — по 5 единиц на салон.

Каждая из розеток имеет два разъёма и позволяет восстанавливать заряд энергии в телефонах iPhone и Samsung. В настоящее время данная опция включена на 10 машинах, однако в ближайшее время ею будут оборудованы все троллейбусы БКМ, «Богдан», «Мегаполис», а также частично низкопольные трамваи сборки КП «Одесгорэлектротранс».

Оборудование подвижного состава розетками для подзарядки мобильных телефонов проходит в рамках реализации программы «Общественного бюджета», сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

Напомним, что троллейбусы БКМ-321 поставляются в Одессу в рамках контракта между КП «Одесгорэлектротранс» и концерном «Белкоммунмаш» (Белоруссия).