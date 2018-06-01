Подавляющее большинство спортивных площадок в курортной зоне нуждаются в срочной реконструкции

Из шестнадцати спортивных площадок в курортной зоне Одессы в реконструкции нуждаются четырнадцать.

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания начальник управления инженерной защиты территории и развития побережья Геннадий Мирошниченко.

По его словам, двенадцать спортивных площадок размещены на Трассе Здоровья, а четыре – в гидропарке Лузановка. Так вот, за исключением двух площадок, расположенных в районе ресторана «Глечик», все остальные нуждаются в реконструкции. Как на Трассе Здоровья, так и в Лузановке.

В первую очередь – в новом покрытии прокладывания к ним асфальтных дорожек и замене спортивного инвентаря, который уже давно выработал отведенный ему ресурс.

Как особо отметил чиновник, помимо гимнастического оборудования, такие площадки предполагают наличие и так называемого «силового» инвентаря.

По его словам, в численности спортивных площадок недостатка нет. Они расположены на Трассе Здоровья на равном расстоянии примерно в пятьсот метров друг от друга.

Причем недавно в районе «Дельфина» построен полноценный спортивный городок с площадками для игровых видов спорта.

Напомним, что задачу приведения в порядок спортивных площадок в пляжной зоне Одессы коммунальщики должны были решить до начала курортного сезона.