Проблемы с неработающими и аварийными лифтами могут быть в целом сняты уже в этом году

Как сообщил в ходе аппаратного совещания директор департамента городского хозяйства Александр Козловский, в прошлом году «…нам удалось заменить триста лифтов и еще сто двадцать три капитально модернизировать. В этом году мы надеемся добиться столь же значимого результата»

По словам чиновника, в этом случае основные задачи в приведении в порядок городского лифтового хозяйства будут выполнены. И уже с 2020 года можно будет сосредоточиться на замене и реконструкции тех подъемников, срок эксплуатации которых исчерпался.

Однако, как особо отметил Александр Козловский, успешно выполнить столь масштабные задачи коммунальщики смогут только при наличии полноценного финансирования.