Жители Белгород-Днестровска съели свою крепость!

Этот знаменательный процесс произошел накануне в Белгород-Днестровске. Там жители и гости города торжественно съели бисквитно-кремовую копию своей крепости. Всем почти в 100 килограммов.

Таким образом был торжественно отмечен день города, который традиционно отмечается в первое воскресенье лета.

Причем, что характерно, процесс поедания сахарной фортификационного чуда проходил не где-нибудь, а во дворе самой крепости. Таким образом, участники мероприятия в буквальном смысле слова могли лицезреть то, что едят. Вот только вид самой крепости вряд ли ласкал взор участникам торжества. Ведь уже на протяжении многих лет предпринимаемые властями меры оказываются недостаточными, чтобы прекратить процесс разрушения этого уникального объекта.