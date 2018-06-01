ДТП с участием сразу восьми (!) автомобилей произошло сегодня в Суворовском районе

По информации патрульной полиции, около четырех часов утра автомобиль «Toyota» на пересечении улиц Сахарова и Марсельской не вписался в поворот и на скорости поочередно протаранил сразу семь припаркованных автомобилей.

Водитель практически не пострадал.

По факту происшедшего ДТП был составлен административный протокол по статье 124 (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств).

Добавим, что по предварительной информации патрульной полиции, водитель был трезв.