Для обеспечения надежной локальной системы теплоснабжения центра города необходимо не менее восьми миллиардов гривен

Причем, по информации директора департамента городского хозяйства Александра Козловского — это только средства, необходимые на постройку новых модульных котельных. Однако при этом необходима реконструкция газовой сети, что «потянет еще на 1,7-2,8 миллиарда».

Но и эти суммы не окончательны, т.к. не учитывают стоимость участков земли, на которых будут строиться модульные котельные.

В этой связи первый вице-мэр Анатолий Орловский отметил рациональность действий городских властей, которые в течение последних двух лет проводят широкомасштабные работы по замене теплотрасс, что позволяет в разы сократить теплопотери и обеспечить жителям центральной части города качественным теплоснабжением.