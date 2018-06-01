 
Информация к новости
  • Просмотров: 73
  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Для обеспечения надежной локальной системы теплоснабжения центра города необходимо не менее восьми миллиардов гривен

Категория: Новости


Причем, по информации директора департамента городского хозяйства Александра Козловского — это только средства, необходимые на постройку новых модульных котельных. Однако при этом необходима реконструкция газовой сети, что «потянет еще на 1,7-2,8 миллиарда».

Но и эти суммы не окончательны, т.к. не учитывают стоимость участков земли, на которых будут строиться модульные котельные.

В этой связи первый вице-мэр Анатолий Орловский отметил рациональность действий городских властей, которые в течение последних двух лет проводят широкомасштабные работы по замене теплотрасс, что позволяет в разы сократить теплопотери и обеспечить жителям центральной части города качественным теплоснабжением.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 