Знак «Пешеходный переход» появился на месте трагического ДТП на Тираспольском шоссе

4 июня работники одесского коммунального предприятия «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (СМЭП) установили знак «Пешеходный переход» на Тираспольском шоссе.

На этом месте, в районе Амурского переулка, два дня назад автомобиль Toyota RAV-4 с пожилой женщиной за рулём сбил девушку с её несовершеннолетней племянницей (в результате девочка погибла на месте, а её тётя скончалась позже в больнице).

Как сообщает одесский телеканал «Первый городской», местные чиновники говорят, что решение об установке трёхцветного светофора, о котором просили одесситы после трагичного ДТП, ещё «принимается».

«Мы будем инициировать дополнительное обследование совместно с департаментом транспорта и патрульной полицией для того, чтобы понимать: нужен там ещё светофор или не нужен. На тот момент, когда устанавливался мигающий Т7, там все условия соблюдались», — говорит директор КП «СМЭП» Виталий Бондаренко.