У городских властей нет денег на зарплаты одесским тепловикам

Более двух тысяч сотрудников коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» с июля текущего года могут остаться без заработной платы.

Об этом стало известно 4 июня в ходе заседания бюджетной комиссии.

В ходе заседания члены комиссии уже в третий раз вернулись к рассмотрению просьбы руководства коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» выделить из городского бюджета дополнительную материальную помощь. Речь идёт о сумме около 200 миллионов гривен: 32,6 миллиона пойдут на погашение долга перед Облэнерго, 90,6 миллиона — на зарплату, 46,5 миллиона — на погашение одной кредитной линии перед банком «Надра», которая оформлялась еще мэрией Гурвица. Ещё около 30 миллионов необходимы предприятию на текущие ремонты.

На прошлом заседании комиссия согласовала решение выделить из городской казны 55 миллионов гривен на выплату зарплаты. Еще 25 миллионов гривен на оплату труда должно было добавить КП из своих источников. Однако в департаменте финансов Одесской мэрии заявили, что уже достаточно субсидировали предприятие, а ведь другим муниципальным структурам тоже требуются финансовые вливания из городского бюджета.

«Есть ещё 20 коммунальных предприятий, и их сотрудники получают по 5 тысяч гривен. Мы стараемся увеличивать им фонд заработной платы, но как же тут увеличишь, если «Теплоснабжение» постоянно просит столько денег? Две тысячи человек съедают деньги 20 КП и восьми тысяч оставшихся работников!» — возмутилась директор департамента Светлана Бедрега.

В результате долгих споров, прийти к какому-то решению депутатам и чиновникам так и не удалось. Пришлось остановиться на временном варианте, предложенном главой комиссии Оксаной Гончарук. По её оценкам, 25 миллионов, имеющихся в распоряжении «Теплоснабжения», должно хватить на оплату труда до июля. А к тому моменту, возможно, удастся изыскать в городском бюджете недостающие средства.