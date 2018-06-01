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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Новые случаи заболевания корью в частях Нацгвардии Одесской области

Категория: Новости

Новые случаи заболевания корью в частях Нацгвардии Одесской области

Накануне в Ананьевскую центральную районную больницу были доставлены двое военнослужащих с подозрением на заболевание корью. Военнослужащие служат в части национальной гвардии, которая дислоцируется в селе Жеребково.

При этом 16 человек, заболевших ранее, уже готовятся к выписке, а часть военнослужащих уже выписана.

Об этом главный врач больницы Анатолий Койчев сообщил 4 июня в ходе аппаратного совещания в Ананьевской райгосадминистрации. Кроме того, он подробно проинформировал о принятых мерах по предотвращению распространения заболевания корью.



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