Экс-прокурор Одесской области Сакварелидзе считает Бабченко военным преступником

Бывший руководитель прокуратуры Одесской области Давид Сакварелидзе приоткрыл нелицеприятные детали недавнего прошлого героя новостных сводок последних дней, российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Спасению» последнего сотрудниками СБУ бывший прокурор и глава одесской региональной ячейки партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил» посвятил отдельный пост у себя в Facebook.

«Как очевидец и участник Русско–грузинской войны, будучи областным прокурором центральной Грузии, где собственно она и началась, я его считаю военным преступником», — написал Сакварелидзе, также прокомментировав недавно возникшее желание Бабченко получить немалое денежное вознаграждение в валюте за интервью.

«Тем, кто собирается заплатить нововылупленному патриоту Украины 50 тысяч долларов USD за интервью, советую спросить, куда он девал белую ленточку, которую надел во Владикавказе, вступая в ополчение, и на чей земле он находился. Тогда ему дали форму и белую повязку на рукав, которой он до сих пор гордится», — добавил соратник Саакашвили.

«Товарищ Бабченко, сепаратисты из "Южной Осетии" сделали тебе подарок - целую выставку твоей светлой памяти, они помнят ополченца с белой повязкой на рукаве, помнят твой подвиг - спертый рюкзак на военной базе в Гори. Товарищ Луценко не знает, что ты российский герой? )))

Напомним, что в конце мая украинские спецслужбы сымитировали убийство уехавшего жить в Киев Бабченко — на последнего якобы охотились в России.