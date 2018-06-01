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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Городские власти удостоились благодарности депутатского корпуса

Категория: Новости


Городские власти удостоились благодарности депутатского корпуса

Правда, пока лишь за своевременную и успешную подготовку пляжей для инвалидов.

Как отметила в ходе совещания в горсовете депутат Марина Багрий-Шахматова, представители общества инвалидов посетили и протестировали оборудование пляжей и остались довольны.

Причем эти пляжи оборудованы на территории всех районов города, имеющих выход к морю.

Отметим, что помимо лежаков и специальных подъездов, раздевалок и душевых эти пляжи оборудованы пандусами, позволяющими инвалидам колясочникам добраться непосредственно до среза воды.



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