Городские власти удостоились благодарности депутатского корпуса

Правда, пока лишь за своевременную и успешную подготовку пляжей для инвалидов.

Как отметила в ходе совещания в горсовете депутат Марина Багрий-Шахматова, представители общества инвалидов посетили и протестировали оборудование пляжей и остались довольны.

Причем эти пляжи оборудованы на территории всех районов города, имеющих выход к морю.

Отметим, что помимо лежаков и специальных подъездов, раздевалок и душевых эти пляжи оборудованы пандусами, позволяющими инвалидам колясочникам добраться непосредственно до среза воды.