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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

На смертельном перекрестке, где 2 июня погибли ребенок и молодая женщина, все же установят светофор. Но вот когда - неизвестно

Категория: Новости


Жители Ленпоселка отказались удовлетворяться «повешенным на пересечении Тираспольского шоссе и первого Амурного переулка знаком и пообещали, что, если не будет установлен светофор в самое ближайшее время, они перекроют трассу в районе «Двух столбов».

И, как оказалось, угроза оказала действие.

В тот же день департамент транспорта все же принял решение установить на данном смертельном перекрестке полноценный светофор, который, помимо желтого света, оборудован еще зеленым и красным.

И уложить перед перекрестком т.н. «шумовую полосу». Чтобы водители на себе ощущали приближение перекрестка.

Однако, если с установкой полосы все более-менее просто, то для установки светофора необходимо согласование с полицией. И, как показывает практика, данное согласование может затянуться на неопределенный срок.



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