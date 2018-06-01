На смертельном перекрестке, где 2 июня погибли ребенок и молодая женщина, все же установят светофор. Но вот когда - неизвестно

Жители Ленпоселка отказались удовлетворяться «повешенным на пересечении Тираспольского шоссе и первого Амурного переулка знаком и пообещали, что, если не будет установлен светофор в самое ближайшее время, они перекроют трассу в районе «Двух столбов».

И, как оказалось, угроза оказала действие.

В тот же день департамент транспорта все же принял решение установить на данном смертельном перекрестке полноценный светофор, который, помимо желтого света, оборудован еще зеленым и красным.

И уложить перед перекрестком т.н. «шумовую полосу». Чтобы водители на себе ощущали приближение перекрестка.

Однако, если с установкой полосы все более-менее просто, то для установки светофора необходимо согласование с полицией. И, как показывает практика, данное согласование может затянуться на неопределенный срок.